Hürriyet İlkokulu “Geleceğin Okulu” olarak akredite edildi

Hürriyet İlkokulu, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol sonucunda “Vizyon Okul” olmaya hak kazanarak Eskişehir'de “Geleceğin Okulu” olarak akredite edilen ilk ve tek devlet okulu oldu.

EYUDER markası olan “Geleceğin Okulu” akreditasyon programı ile hem özel hem de devlet okulları için eğitim ve okulun standartlarını belirleyen, yenilikçi, inovatif, değişim ve dönüşüme açık bir eğitim ekosistemi oluşturmak amaçlanıyor. Okuryazar Okul, Gelişen Okul, Çevre Dostu Okul, Yardımsever Okul, Güvenli Okul, Sosyal ve Sportif Okul ve Dijital Okul modüllerini tamamlayan okullar, “Vizyon Okul” belgesi almaya hak kazanarak “Geleceğin Okulu” olarak akredite ediliyor. Bu kapsamda Eskişehir'in Tepebaşı bölgesinde yer alan Hürriyet İlkokulu, Başkent Öğretmenevinde yapılan ödül töreninde tüm modülleri tamamlayarak “Geleceğin Okulu” olarak akredite edilen Eskişehir'deki ilk ve tek devlet okulu oldu.

“Farklı bir eğitim vizyonuna sahibiz”

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda okul olarak farklı bir eğitim vizyonuna sahip olduklarını belirten Hürriyet İlkokulu Müdürü Defne Akman, elde edilen bu başarıda katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti. Akman'ın paylaşımında şu sözler yer aldı:

“Birçok alanda yaptığımız farklı çalışmalar ve çeşitli alanlarda aldığımız ödüllerle, velisi, öğrencisi, öğretmeniyle farklı bir eğitim vizyonuna sahibiz. Yaptığımız faaliyetler, atölyeler ve öğretmenlerimizin aldığı online eğitimler sonucunda belirlenen 7 kategoride gerekli modülleri başarıyla tamamladık ve profesyonel değerlendirme sonucunda Eskişehir'de “Vizyon Okul” belgesi alarak, “Geleceğin Okulu” olarak akredite edilen ilk ve tek devlet okulu olduk. Başkent Öğretmenevinde yapılan ödül töreninde Türkiye çapında 30 okula bu ödül verildi. Eskişehir'de devlet okulu olarak biz vardık. Bu ödülü kazanmamızda katkısı bulunan tüm eğitimcilerimize, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyor, eğitimde model okul olma hedefimizi gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da aynı coşkuyla eğitim standartlarını yükselten bir okul olmaya devam edeceğiz.”