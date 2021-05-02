Hürriyet İlkokulu geleceğin okulu oldu

Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Hürriyet İlkokulu yetkilisi, “Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı, geleceğin dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücü için uygun eğitim ekosistemi oluşturan, bireylerin kendi geleceklerini inşa etmesi için onları destekleyen bir programdır. Öğrencilerin yalnızca akademik yönden değil sosyal, kültürel, sanatsal, sportif birçok alanda gelişimleri perçinleyerek donanımlı olmalarını sağlayan, milli ve kültürel değerlerinden kopmadan, gelecek nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak bir programdır. Okulumuz ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında imzalanan protokolle geleceğin inşasındaki yerimizi aldık. Bu iş birliği kolektif çalışmalarla etkileşim ve paylaşımda bulunarak büyük bir öğrenme ağı oluşturacaktır” şeklinde konuştu.