Hürriyet'ten müjdeli haber

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Hürriyet Gücer'den de imza alındığını duyurdu.

Eskişehirspor transfer tahtasını açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehirspor'da dün gece saatlerinde Hürriyet Gücer heyecanı yaşadı. Edinilen bilgilere göre Giresunspor maçının ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın bahsettiği imza vermeyen 2 kişiden birisi Hürriyet'ti. Siyah kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirsporumuzun ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehispor Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, Hürriyet Gücer'in ablası Ulviye Gücer ile bir araya gelip, kaptan Hürriyet Gücer'den muvafakat belgesi almışlardır" ifadelerine yer verildi.