Hüseyin Koç'un öldürülmesine ilişkin yargılama süreci devam ediyor

Eskişehir'de bir parkta Hüseyin Koç'un bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili devam eden yargılama sürecinde kendini savunan tutuklu sanık Birdal E., “Maktulü öldürmek gibi bir amacımız olsaydı yanımızda silah olurdu” dedi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2'nci celsesine, maktul Hüseyin Koç'un kızı Cansu Koç, tutuklu sanıklar Adnan E. ile Birdal E., tutuksuz yargılanan sanıklar Hüseyin C., Serdar E., Alaettin T., Ali E., Bircan E. ve taraf avukatları katıldı.

“Babamın vücudunda 13 bıçak darbesi vardır”

Duruşmada söz alan maktul Hüseyin Koç'un kızı Cansu Koç, şikayetçi olduğunu belirterek, “Bu olay planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Sanık Birdal'ın ifadeleri çelişkilidir. Babamın vücudunda 13 bıçak darbesi vardır. Bunların 4 tanesi öldürücü niteliktedir. Öldürme amaçlı hareket edildiği açıktır.” dedi.

“Kendi canımızı savunmaktan başka bir şey yapmadık”

Söz alan tutuklu sanık Adnan E., maktulün kendilerine karşı gerçekleştirdiği saldırıya karşı kendilerini savunduklarını belirterek, “Keşke böyle bir olay olmasaydı, üzgünüm. Olay günü kendi canımızı savunmaktan başka bir şey yapmadık. Kendimi ve amcamın oğlunu korumaya çalışmıştım. Saldırdığı anda abimin sırtı dönüktü. Bu olay tasarlanmış bir olay değildir. Eğer tasarlanmış bir cinayet olsaydı biz de yanımızda silah veya bıçak götürürdük” ifadelerini kullandı.

“Maktulü öldürmek gibi bir amacımız olsaydı yanımızda silah olurdu”

Kızının gittiği Kur'an-ı Kerim kursundan dönmemesinden dolayı parkta gittiklerini ve bir anda maktul Hüseyin Koç'un saldırısına uğradıklarını belirten Birdal E., “Kur'an kursuyla olayın meydana geldiği parkın arasında kısa mesafe vardır. Bu sebeple kızımın parkta olduğu düşüncesiyle gittim o parka. Maktule saldırmak, öldürmek gibi bir amacımız yoktu. Eğer maktulü öldürmek gibi bir amacımız olsaydı yanımızda silah olurdu. Olayın bu noktalara gelmesinden dolayı üzgünüm” dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve diğer delillerin incelenmesi için duruşmayı 15 Haziran tarihine erteledi.

Olay

15 Haziran 2022'de Şirintepe Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen olayda, maktul Hüseyin Koç ile Birdal E. ve Adnan E. arasında kavga çıktı. Kavga sonucu bıçakla ağır yaralanan Hüseyin Koç, hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan soruşturmada yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.