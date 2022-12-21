İBF Dekanı Prof. Dr. Ertekin Dekanlar Konferansı'na katıldı

Dr. Bülend Aydın Ertekin, Çin Renmin Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim Okulu tarafından düzenlenen ‘Dekanlar Konferansı'na videolu bir mesajla katıldı.

“Küresel Çağda Gazetecilik Etiğinin Önemi; Barışa Katkısı ve Doğru Haberin Gerekliliği" başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi İBF Dekanı Prof. Dr. Ertekin katıldığı konferansta gazeteciliğin tarafsız olması gerektiğini vurguladı. İlgiyle takip edilen konuşmasının devamında Prof. Dr. Ertekin şunları söyledi:

İBF Dekanı Prof. Dr. Ertekin: “Haberlerin dünyaya yayılması klavyemize ve faremize bağlı”

“Haberlerin dünyaya yayılması kişisel klavyemize ve faremize bağlı olan dijital teknolojilerden ibaret. Günümüzde gazetecinin sorumluluğu daha önemli. Haberler teknolojik imkanlarla yüklendiğinden basit bir sembolik tuş olan “enter” tuşu ile bile kolayca dijitale ulaşmakta. Okurların ilk algısı okuduklarına göre gördüklerine göre bir görüntü üretmek oluyor ve doğal olarak bu algı psikolojik olarak da bir kamuoyu oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki gazeteciler sadece yazıp yayınlamıyor ya da burada yükleme ve güncelleme de yapıyor diyebiliriz. Okuyucular ayrıca gazeteciler tarafından inşa edilen bir algı sözcüğü geliştiriyorlar. Bugün gazetecilik evrensel etiği uygulayarak düşmanlıkları, korkuları kaldırmaya daha fazla odaklanmalı. Ayrıca geçmişe göre daha gelişmiş olan bu küresel çağda dünyanın temel sorunlarına daha çok konsantre olmamız gerekiyor.”