İBF Dekanlığı "Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneli”ne katıldı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İzlem Vural ve Doç. Dr. Sevil Bayçu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneline” katıldı. Dekan Prof. Dr. Ertekin panelde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ile görüştü.