İBF öğrencisi TRT Belgesel Yarışması'ndan birincilikle döndü

Uluslararası TRT Belgesel Yarışması'nda Ulusal Öğrenci Filmleri kategorisinde “Sanduka” adlı filmi ile birincilik kazandı.

“Öğrencimizin kazanmış olduğu ödül bizleri çok gururlandırdı”

Öğrencisinin elde ettiği başarı ile ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin şunları söyledi:

“İletişim Bilimleri Fakültesi olarak öğrencimizin kazanmış olduğu ödül bizleri çok gururlandırdı. Kendisinin fakültemizde almış olduğu eğitimleri böylesine güzel bir başarıyla taçlandırması bizler için büyük bir onurdur. Fakültemizde hem eğitim hem de teknik alt yapı olanaklarından faydalanan öğrencilerimizin böylesine başarılara imza atması biz öğretim üyelerinin en büyük mutluluğu. Öğrencimize her daim emek veren başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal'a, Üniversitemize ve İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Bu çerçevede sevgili öğrencimiz Beyza Yıldır'ı da başarısından ötürü kutluyorum.”

“Başarımda emeği geçen Üniversiteme ve İletişim Bilimleri Fakültesi hocalarıma teşekkür ederim”

Yoğun bir emek ve çalışmayla ortaya çıkardığı belgesel filminin kendi kategorisinde finalist 10 film arasında en iyi film ödülüne layık görülerek birinci olduğunu dile getiren Beyza Yıldır, başarısında emeği geçen Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi hocalarına teşekkür ettiğini ifade etti. Bu başarıyla büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Yıldır, “Sanduka morg ve gasilhanenin işleyişini yakın bir mercek altına alarak morgun günlük rutinini belgeliyor. Ölüm genellikle kabullenilmesi zor ve bilinmezliklerle dolu bir kavramken morgda sürekli ölümle yüz yüze çalışanlar için durum farklı. Onlar için ölüm yaşam rutininin bir parçası. Kısacası Sanduka, morg ve gasilhaneden yola çıkarak ölüm kavramına yakından bakan bir çalışma” dedi.