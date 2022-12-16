İBF'de masa tenisi turnuvası sona erdi

12-13 Aralık tarihlerinde Kadınlar ve Erkekler gruplarında yapılan müsabakalarda büyük heyecan yaşanırken turnuvayı İBF Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İzlem Vural ve Doç. Dr. Sevil Bayçu da takip etti.

Turnuva sonunda Kadınlarda Elif Ersöz birinci, Kübra Kesik ikinci, Bensu Deniz Sevinç ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Berk Emre Gürbüz turnuvayı birinci sırada tamamlarken, Muzaffer Şahin ikinci, Banin Dzikri Tri, Elhafi Ramadhan ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalya ve belgeleri Dekan Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İzlem Vural, Doç. Dr. Sevil Bayçu ve Fakülte Sekreteri Dr. Mehmet Yönt tarafından verildi.