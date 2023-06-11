İç turizmde 9 günlük tatille çifte bayram yaşanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıklaması ile birlikte turizm sektöründe hareketlilik başladı. Hem bayram hem de yaz dönemi için çalışmalarına devam eden turizmciler, son dönemlere göre ‘çifte bayram' beklentisi taşıyor. Tüm bunların yanında vatandaşın yoğun talep gösterdiği tatil rezervasyonları için turizmciler uyarıda bulunuyor. Dolandırıcıların yeni hedefinin turizm sektörü olduğunu belirten turizmci Fatih Çetin, “Turizm sektörünün dolandırıcıların yeni hedefi haline gelmesi de son yıllarda birçok tatilcinin mağdur olmasına neden oldu” dedi.

“İç pazarda çok ciddi bir hareketlilik var”

Eskişehir'de turizm işiyle uğraşan Fatih Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sektörde hareketlilik yaşandığını kaydetti. Çetin, “Tatilin 9 güne uzatılması iç pazarda durağan olan kültür turlarını ve otel rezervasyonlarını artırdı. İç pazarda çok ciddi bir hareketlilik var. Hatta ve hatta şimdiden dolduğunu duyuran oteller var. Aynı zamanda çoğu kültür turumuz doluluk seviyesine yakın. Yaşanan bu hareketlilik ve talep karşısında ek turlar ve ilave tatil seçenekleri çıkararak gelen taleplere bu şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. Hemen hemen her bütçeye uygun bir tatil seçeneğimiz mevcut. Son yıllarda yaşanan maliyet artışlarına karşılık özellikle kültür turlarında elimizden geldiği kadarı ile fiyatları uygun tutmaya ve katılmak isteyen tüm misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her tatil istediğine ve tatil türüne cevap veriyoruz. İç pazarda olduğu kadar yurt dışı seyahatleri de yine son dönemlerde hareketlendi. Özellikle Balkanlar, Orta Avrupa ve Mısır gezileri en çok talep gören geziler arasında yer alıyor” dedi.

“Ülkemizde çok çeşitli tatil rotaları mevcut”

Hareketliliğin turizmciler için bir umut kaynağı olduğunu aktaran Fatih Çetin, “Mevcutta yer alan gezilerimiz Ege ve Akdeniz bölgesindeki yüzlerce otele satış ve transfer hizmetimiz var. Bunun yanı sıra kültür ve deniz turu anlamında Kuzey Ege turları, Marmaris, Fethiye turları, Kuşadası, Çeşme, Alaçatı gezileri, Ayvalık gezileri bunların yanı sıra yine kültür ve doğa turları anlamında özellikle Doğu Karadeniz turları mevcut. Yakın zamanda büyük bir felaket ile karşı karşıya kalan ve büyük bir yıkım yaşayan Güneydoğu Anadolu bölgemiz de dahil olmak üzere GAP turlarında da hareketlilik var. Bu bizlerin de aslında en çok yapmak istediği gezilerden biri şu anda. Bölgenin daima yanında olmaya çalışıyoruz. Turizm de bu konuda yaralarımızı en hızlı sarma yöntemlerimizden biri olacaktır. Buna sonuna kadar inanıyorum. Bölgenin kalkınması ve eski haline en erken dönebilmesinin bir yolu da bacasız fabrika olarak tabir ettiğimiz turizm. Afet bölgesinde yaşayan kardeşlerimizde gelen misafirleri gördükçe maddiyattan ziyade manevi olarak umut dolup mutlu oluyor, bunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

“Turizm sektörü dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi”

Tatil planlayan vatandaşlara uyarılarda da bulunan Çetin, özellikle internet üzerinden yapılan planlamalarda dolandırıcılık olaylarına dikkat edilmesi gerektiğini altını çizdi. Vatandaşları olabildiğince yüz yüze alışveriş yapmaya davet eden Çetin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bayram tavsiyemiz doğa ve kültür turu severler için Karadeniz gezileri, otel tatili düşünen misafirlerimiz için ise Antalya oluyor. Turizm sektörünün dolandırıcıların yeni hedefi haline gelmesi de, son yıllarda birçok tatilcinin mağdur olmasına neden oldu. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken sanal ortamdan ziyade fiili olarak bildikleri güvendikleri turizm firmalarından işlemlerini yapsınlar. Tatil paketi, otel rezervasyonu, günlük tur ve genel olarak turizm faaliyetleri rezervasyon işlerini sadece TÜRSAB'a bağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı seyahat acenteleri yapabilir. İşlemlerin ardından mutlaka yazılı belge alsınlar ve arayıp teyit etsinler. Bizler bu durumun önüne geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kurban Bayramı ve yaz dönemi öncesinde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.”