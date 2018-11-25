İçimdeki Doğa karma resim sergisi açıldı

Sanatçı Kadriye Savaş'ın karma resimlerinden oluşan İçimdeki Doğa isimli sergi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı.

Atila Özer Karikatürlü Ev'de sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte davetliler sergiyi gezerek Savaş'ın eserlerini inceledi. Başkan Ataç ve Milletvekili Berberoğlu da vatandaşlar ile birlikte sergiyi gezdi ve Savaş'ı tebrik etti.

Sergide çok sayıda su kurusu, cam, yağlı boya ve suluboya resim çalışmaları yer alırken; eserler 30 Kasım tarihine kadar görülebilecek.