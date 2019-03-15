İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Eline CHP gibi bir partiyi geçirdi, size söylemek istiyorum. 50 yıl sonra CHP'nin tarihinde bu adamın yönettiği dönemler kara bir leke olarak kalacak" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhur İttifakı mitingi kapsamında Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi. Yağmurlu havaya rağmen dakikalar öncesinden alana gelen vatandaşlar, Soylu'ya sevgi gösterisinde bulundu. Coşkulu kalabalığa hitap eden Soylu, yağmura rağmen alanı dolduran kalabalığa teşekkür etti.

“Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın burnundan getireceğiz”

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Soylu, “Bu ülke öyle sahipsiz değildir, 13-14 yaşındaki çocukları bu PKK'nın hayvanları alıp dağa götürdüler. Annesinin saçını okşama yaşındaki çocukları, orada onları taciz ettiler, orada onlara tecavüz ettiler. Fiziklerine göre kimine pantolon, kimine etek giydirdiler. Oradan Türkiye'ye gelip teslim olanlar anlattılar, hangi hayvanlıkları yaptıklarını. Biz insanız, biz aynı zamanda ifade etmem gerekir ki etrafındaki coğrafya ve dünyaya sözü olacak, elini uzatacak, merhamet ortaya koyacak, şefkati gösterecek, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Buradan sizlere söylüyorum 13-14 yaşındaki kızları alıp dağa götüren, onların eline kalaşnikof verip onları terörist yapmak isteyen ve aynı zamanda onlara taciz edip tecavüz eden o Murat Karayılan hayvanı ile o Cemil Bayık hayvanına eğer onların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz” dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun ayağını attığı yerde ot bitmez"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu'nu şu Eskişehir Büyükşehir Belediyesine sokmayın canım Allah rızası için. Bakın Kılıçdaroğlu'nun ayağını attığı yerde ot bitmez. SSK'yı batırdı mı? Televizyon sorduğum sorulara cevap veremez, çünkü onu bir yalanıyla karşı karşıya bıraktım. Fetullah Gülen'e haber gönderdi, dedi ki ‘benden istediği bir şey var mı?' diye sorduğunda ‘bakın hocam sizden istediğim bir şey var' dedi. Yurtta sulh, cihanda sulh. Ama illaki yurtta sulh'. Evet 15 Temmuz'u yapanların bildirisinin başında da yurtta sulh konseyi vardı. Dedim ki bunun yalan olduğunu söyle, bunun yanlış olduğunu söyle. Söyleyemez. Kontrollü darbe diyordu ya kontrolü darbenin kontrolünde onlar vardı, onlardan kaçtı millet olsun kontrolü. Hadi söylesin, bu istihbarı bilgi de değil, canlı tanıkları var. İstiyorum ki çıksın söylesin. Çıkıp söyleyemez, onun yüreği kuş yüreği kadardır. Eline CHP gibi bir partiyi geçirdi, size söylemek istiyorum. 50 yıl sonra CHP'nin tarihinde bu adamın yönettiği dönemler kara bir leke olarak kalacak. Anmak istemeyecekler, onun dönemlerini. Onun için Eskişehir'e bir daha bulaştırmayın bunları ne olursunuz.”

"PKK katalog çıkaramadı"

Soylu son olarak, “PKK her yıl bir katalog çıkartırdı. Sözde şehitleri ile ilgili. Bu yıl 2018 için çıkartamadı. Neden biliyor musunuz? O kadar biçtik ki, o kadar. Eğer o katalog çıkarsa ya ne sayfalar ne de albümler yetecek. 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 333 terörist” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Soylu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı'yı yanına davet ederek selamlattı. Sahneden inerek coşkulu kalabalığın içerisinde giren Süleyman Soylu, bol bol fotoğraf çektirdi.