İftar sofrası Gündüzler'de kuruldu

Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftarda mahalle sakinleri ile buluştu.

Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında Eskişehirliler ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi Gündüzler Ek Hizmet Binası etkinlik salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Gündüzler Mahalle Muhtarı Selim Kurnaz ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“Bu birliktelik her zaman devam edecek”

Buluşmada mahalle sakinlerine seslenen Başkan Ataç, “Bu güzel Ramazan akşamında Gündüzler'de sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan çok mutluyuz. Ramazan ayının en sevdiğim yönü tüm insanlar bir araya getiriyor olması. Bizler Tepebaşı'nda zaten daima bir aradayız. En merkezi noktadan, en uzak mahallemize kadar Tepebaşı bölünmez bir bütün. Gündüzler sakinleri olarak bunu sizler iyi biliyorsunuz. Uzun yıllardır karşılıklı güven ve samimiyet ile Tepebaşı'na değer katıyoruz. Merkezi ve kırsalı ile kentimizi daha da güzel noktalara taşıyacağız. Diliyorum ki bu birliktelik, her zaman devam edecek” diye konuştu.

Gündüzler Mahallesi sakinleri de Başkan Ataç'a her zaman yanlarında olduğu için teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç iftar programının ardından kahvehanede vatandaşlar ile birlikte çay içerek sohbet etti.