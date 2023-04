İftar sonrası yaptıkları voleybol maçı ile enerjilerini atıyorlar

Eskişehir'de Ramazan Ayı'nın başından beri iftar sonrası bir araya gelerek voleybol maçı yapan gençler, hem spor yapıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Ramazan ayının başından beri her hafta Salı günü düzenli olarak voleybol etkinliği düzenleyen sporsever gençler, günün sonunda hem enerjilerini attıklarını hem de kaliteli zaman geçirdiklerini söyledi. Normalde profesyonel olmayan insanların bir araya gelerek voleybol oynadığını görmediklerini ifade eden Eskişehirli gençler, halı saha gibi voleybolun da bir kültür haline gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Kiraladıkları spor salonunda yaklaşık 1 buçuk saat boyunca voleybol maç yapan Eskişehirliler, anın tadını çıkardı.

“Daha önce profesyonel olmayan insanların bir araya gelip voleybol maçı yaptığını duymamıştım”

Eskişehir'de üniversite okuyan İsmail Usluca, yaklaşık 1 aydır her hafta düzenli olarak düzenledikleri etkinliklerle, voleybol oynamayı bilmeyen arkadaşlarının bile tecrübe edindiğini belirtti. Türkiye'de profesyonel olmayan insanların bir araya gelerek voleybol oynadığını görmediğini dile getiren Usluca, “Biz buraya arkadaşlarımızdan duyarak geldik. Eskişehir'de bu tarz etkinlikler oluyormuş, biz de çevremizdeki voleybol oynamayı seven insanları topladık ve 2 tane takım oluşturduk. Her hafta düzenli olarak buraya gelip maçlar yapıyoruz. Ben geçmişte voleybol oynamıştım, diğer takım arkadaşlarımın pek tecrübesi yoktu ama 1 aydır buraya geldiğimiz için herkes alışmaya başladı. Voleybol konusunda önceden deneyimim olduğu için geçmişte yaptığım şeylerle kendimi geliştiriyorum. Arkadaşlarla beraber keyif açısından çok güzel bir etkinlik oluyor. Daha önce profesyonel olmayan insanların bir araya gelip voleybol maçı yaptığına dair bir şey duymamıştım. Türkiye'de daha çok hala saha kültürü yaygın, artık bu tarz etkinlikleri de görürsek daha güzel olacağına inanıyorum” dedi.

“Günün sonunda rahatlıyoruz ve enerjimizi atıyoruz”

Eskişehir'de yaşayan Simin Nur Fırtına, arkadaşlarıyla birlikte iftardan sonra toplanarak voleybol oynadıklarını ve spor yaptıklarını söyledi. Günün sonunda hem enerjilerini attıklarını hem de kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden Fırtına, şu ifadeleri kullandı:

“İftardan sonra hep beraber toplanıyoruz ve burada voleybol oynuyoruz. Normalde hepimiz çalışıyoruz, sabah işe gidiyoruz ve iftardan sonra buraya gelip etkinlik yapıyoruz. Bizim için iyi oluyor, günün sonunda rahatlıyoruz ve enerjimizi atıyoruz. Böyle etkinlikler yapılmasından memnunuz ve mutluyuz. Her hafta Salı günü arkadaşlarımızla toplanarak maç yapıyoruz. Vaktimiz olsa daha fazla yapardık ama haftada 1 kere olması da yetiyor. Çünkü yoğun çalıştığımız için yoruluyoruz. Ben zaten küçüklüğümden beri voleybol oynamayı çok seviyorum. Böyle bir aktivite yapıldığını duyduğum zaman direkt gelmek istedim. Bence bu tarz etkinlikler daha da yaygınlaştırılmalı."