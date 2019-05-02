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İHO öğrencilerinden TÜBİTAK Sergisi açıldı

İnönü İmam Hatip Ortaokulu (İHO) öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK Sergisi açıldı.


Sergi açılışına; Vali Yardımcısı ve İnönü İlçe Kaymakam Vekili Aslan Avşarbey, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, okul idaresi ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. TÜBİTAK Sergisinde, İHO'lu öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen Coğrafya, Değerler Eğitimi, Dil ve Edebiyat, Matematik, Teknik ve Tasarım, Elektronik ve Elektrik, Sağlık Bilimi, Havacılık ve Uzay, Psikoloji, Tarih, Sosyoloji ve Fen Bilimleri alanlarındaki projeler sergilendi. Öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenciler tarafından geliştirilen projeler hafta sonuna kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

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