İhracat bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı

Özeçoğlu, Eskişehir'in Kasım ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 3'lük düşüşle 86,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

2019 yılının Kasım ayında 109,6 milyon dolar olan ihracatta 2020 yılının Kasım ayında yüzde 21'lik bir azalma meydana geldiğini ifade eden Özeçoğlu, “Ocak-Kasım dönemine bakıldığında ise 2019 yılında 1.039,1 milyon dolar olan Eskişehir ihracatı 2020 yılının aynı döneminde 836,5 milyon dolara geriledi. Dünya genelindeki salgın nedeniyle geçen yılın ihracat performansına göre yaklaşık yüzde 19'luk bir kayıp söz konusu. Söz konusu gerilemede salgının etkileriyle birlikte özellikle havacılık sektöründe yaşanan kriz de önemli bir rol oynamakta” dedi.

Bu yıl gerçekleşen rakamlarda pandeminin etkilerinin keskin şekilde görüldüğünün altını çizen Özeçoğlu, alınan önlem ve tedbirlerle önümüzdeki dönemde ihracatın toparlanmasını ve açığın kapatılmasını beklediklerini belirtti.

Özel projeler devrede

ESO olarak ihracat faaliyetlerine ara vermediklerini, online olarak birçok uluslararası tedarikçi günü ve ikili iş görüşmesi organizasyonu gerçekleştirdiklerini, üyelerin rekabet gücünü artıracak özel projeleri devreye aldıklarını bildiren Sinan Özeçoğlu, bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. Özeçoğlu, TİM ve TÜİK rakamlarından bağımsız olarak reelde gerçekleşecek Eskişehir konsolide ihracat rakamının 2020 yılı sonu itibariyle 2,2 milyar dolar seviyelerinde olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.