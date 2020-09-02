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İhracatta Koronavirüs etkisi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in Ağustos ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 8’lik düşüşle 68,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in Ağustos ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 8'lik düşüşle 68,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.


2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde 718,6 milyon dolar olan Eskişehir ihracatı 2020 yılının aynı döneminde yüzde 19 azalarak 582,3 milyon dolar oldu. Dünya genelindeki Covid-19 salgını nedeniyle geçen yılın ihracat performansına göre önemli bir kayıp olduğunun altını çizen ESO Başkanı Kesikbaş, diğer taraftan imalat sanayiindeki kapasite kullanım oranlarında yaşanan artışın önümüzdeki dönemde ihracata da olumlu yansımasını beklediklerini ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın ihracat konusundaki yeni destek ve uygulamalarının firmalar için önemli olduğuna değinen Kesikbaş, sürecin en az hasarla atlatılması adına özellikle üretici firmalar için desteklerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

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