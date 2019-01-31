İhtiyaç sahibi 30 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi tarafından sağlıklı sünneti destekleme adına '1'inci Oldu da Bitti Maşallah Kampanyası' düzenlendi. Kampanya kapsamında 30 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi tarafından sağlıklı sünneti desteklemek adına 1'inci Oldu da Bitti Maşallah Kampanyası gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında, Eskişehir'in çeşitli mahallelerinden ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sünnet edildi. 30 çocuğun erkekliğe ilk adımlarını attığı hastanede, kimi çocuklar uyurken kimi çocuklar ise gözyaşları içinde kaldı.

"Allah'ın izniyle düğünlerini de bu şekilde görürüz inşallah"

İki oğlu sünnet olan Davut Badur, yapılan organizasyondan çok memnun olduklarını belirterek, “Mutluluk verici güzel bir şey. Böyle bir organizasyon yapıldığından dolayı çok sevindik. Teşekkür ederiz herkese. Çocuklarım da çok mutlu ve sevinçli. Özellikle Abdullah çok mutlu oldu. ‘Baba gidelim hastaneye sünnet olacağız' diye kendisi dedi. Erkekliğe ilk adımlarını da attılar. Allah'ın izniyle düğünlerini de bu şekilde görürüz inşallah” ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında oğlunu sünnet ettiren Ömer Güneş ise, “Heyecanlıyız. Mutlu olduk. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Oğlum biraz ağladı, etkilendi ama şimdi iyi. Hiçbir etkisi kalmadı. Ailecek mutluyuz” şeklinde konuştu.

“İhtiyaç sahibi 30 çocuğumuzun sünneti sağlıklı koşullarda gerçekleştirildi”

Özel GürLife Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Özdemir ise, “Bugün GürLife Hastanesi olarak sosyal sorumluluk projesi adı altında 30 ihtiyaç sahibi çocuğumuzun sünneti hijyenik ortamlarda ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirildi. Bu konuda bize destek veren Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hasan Tuç ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'ya sonsuz hürmetlerimizi sunuyoruz. Gerçekten bize çok büyük destek oldular. Bu sosyal sorumluluk projesi ile birlikte de sağlıklı sünnetin önemine değinmiş olduk. Bize verdikleri desteklerden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“GürLife Hastanesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarımıza dokundu”

Sünnet şenliğini ziyaret eden ve kampanyaya destek veren AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet edildiğini belirterek, “Bugün Eskişehir GürLife Hasttanesi'yle ile birlikte hepimizi sevindirecek bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. GürLife Hastanesi'nin başhekimi, hocaları ve yöneticileri ile birlikte 30 ihtiyaç sahibi çocuğumuzun sünnetlerini gerçekleştirdik. Birinci etap gerçekleştirildi. İkinci etap da biraz sonra gerçekleştirilecek. Bir insana ve bir çocuğa dokunduk. Eğer dokunulmasaydı herhalde aileleri için oldukça zor olacaktı. Ben GürLife Hastanesi'nin başhekimine, yöneticilerine ve sünnetlerde görev yapan hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. GürLife Hastanesi bugün sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir'de yaşayan çocuklarımıza dokundular. Son derece steril ve hijyenik bir ortamda iyi bir iş yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızla ve onların aileleriyle birlikte olmaktan dolayı çok keyifliyim” diye belirtti.