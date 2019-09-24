İhtiyaç sahibi 42 çocuğa yardım

Eskişehir 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde çalışan gönüllü işçiler tarafından kurulan Havacılar Derneği, eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte Eskişehir'de 42 ailenin yardım talebi doğrultusunda çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşıladı. İhtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam eden Havacılar, derneğin sisteminde kayıtlı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin başvuruları çerçevesinde çocukların okul kıyafeti, çanta, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını gidererek sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdürdü.

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Önder Kaya, herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti. Kaya, "Şu ana kadar sistemimizde kaydı bulunan aileler derneğimize okul kıyafeti için başvuru yaptılar. Bunun sonucunda biz de derneğimizin imkanları çerçevesinde uygun görülen yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaç sahibi 42 çocuğuna okul kıyafeti ve ihtiyaca göre çanta veya ayakkabı yardımı yaptık. Gerçekten bu konuda herkesin duyarlı olması lazım çünkü okul kıyafetim yok diye çocuklar ağlıyor ve okula gitmiyor. Bir çocuğun okul kıyafeti takım olarak en ucuzu 200 lirayı buluyor. Biz şehrimizde üstümüze düşen görevi inşallah yapıyoruz. Yine Eylül ayında bu yardımların haricinde neredeyse 200 aileye de erzak ve market kartı yardımı yaparak fakir ailelerin meşakkatli hayat yolculuklarında bir nebze olsun destek olduk. Sistemimizde kaydı bini aşan muhtaç ailelere yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyen hayırseverler bize sosyal medya ve telefon hattımızdan ulaşarak bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı.

Aileler, yapılan yardımlardan dolayı Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ne minnettar olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti.