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İhtiyaç sahibi ve sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların evine ekmek dağıtımı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak ahde vefa örneği gösterdi.

Ekipler, özellikle ihtiyaç sahibi ve sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların evine giderek ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.


Eskişehir Valiliği tarafından Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yapılan yardımların yanında bu hanelerdeki ‘çınarlara' ahde vefa gösterdi. Polis ve bekçi ekiplerince sosyal yardımların yapıldığı esnada ihtiyaç sahibi aileleri de not ederek, bu hanelere sıcak ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.


Yapılan yardım esnasında yaşlı vatandaşlar, “Allah razı olsun, ayağınıza taş değmesin inşallah” diyerek polis ve bekçi ekiplerine teşekkür etti.

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