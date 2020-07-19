İhtiyaç sahiplerine Odunpazarı Belediyesi yardım ediyor

Odunpazarı Belediyesi'nin yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği "Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti" devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği “Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti” ile vatandaşlara yardım ediyor. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan SOBE “Evde Bakım Hizmetleri Birimi” çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) önlemlerine uyularak, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından evlerinde özel yataklı banyo sistemi ile yıkanarak kişisel bakımları yapılıyor. Haziran ayı içerisinde 129 vatandaşa hizmet veren Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti, işlemlerini tek kullanımlık malzemelerle hijyenik bir şekilde yürütüyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan SOBE, vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları ve sağlık desteğinin yanı sıra ev temizliğini de yapıyor. Tansiyon, şeker ölçümleri, doğru ilaç kullanımının takibi gibi hizmetler sunan SOBE ekipleri, yetkililer tarafından sıcak yemek ihtiyacı olduğu belirlenen vatandaşların günlük yemek ihtiyacını da karşılıyor. Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından yapılan yemekler, SOBE ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.