İİBF halı saha turnuvasına galibiyetle başladı

Geleneksel Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen fakülteler arası halı saha futbol turnuvası başladı.

Turnuvanın açılış maçında Porsuk Meslek Yüksekokulu (PMYO) ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) takımları karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi İİBF 3-2'lik skorla kazandı.

Anadolu Üniversitesi Çarşı A Spor Tesisleri Sahası'nda oynanan maçta PMYO takım kadrosunda Umut Kaya, Tarık Açar, Enes Çirer, Erol Erdoğmuş, Hasan Yenen, Mehmet Yüce, Ramazan Aktaş, Furkan Bozbel, Taha Zeybek yer alırken, İİBF takım kadrosunda ise Yasin Gökmen, Batuhan Adalıoğlu, Oğuz Başkan, Burak Yücel, Abdulkadir Öztaş ve Burak Gül yer aldı.

Maçın ilk yarısına etkili başlayan taraf PMYO, maçın 15. dakikasında golü bularak skoru 1-0'a taşıdı. Gelen golün ardından maçtaki ağırlığını iyice arttıran PMYO, devrenin sonuna yaklaşılırken bulduğu ikinci golle birlikte soyunma odasına 2-0'lık skor avantajıyla gitti.

İİBF'den müthiş geri dönüş

İİBF, ikinci yarıya adeta küllerinden doğarak bambaşka bir oyunla başlayarak üst üste bulduğu golle skoru 2-2 ye getirdi. Skorun eşitlenmesinin ardından maçın son dakikaları kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken, galibiyet golünü bulan taraf İİBF oldu. Geriden gelen ekip sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı.