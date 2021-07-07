İİBF ve TİDE iç denetim seminerleri tamamlandı

Üniversite öğrencilerinin iç denetim sektöründe çalışan profesyonellerle iletişimini sağlamak ve akademik çevrede iç denetim konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla 2020-2021 Bahar Dönemi'nden itibaren Anadolu Üniversitesi İİBF ve TİDE arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde, İİBF'de “İç Denetim Seminerleri” seçmeli ders statüsünde başlatıldı. Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi ve TİDE Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Sezen Uludağ tarafından yürütülen derste, iş yaşamından profesyonellerle; İç Denetime Giriş, Kurumsal Yönetim, İç Denetim Uygulama İlkeleri-Denetim Süreci, İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi ve Standartlar, Risk Yönetimi ve İç Kontrol, Bilgi Teknolojileri Denetimi, Etik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk, İç Denetçiler için Örgütsel İletişim Becerileri, Hile Riskleri ve Denetimi, İç Denetimin Kalite Güvencesi ve Gözden Geçirme ve Bir İç Denetçinin Kariyer Yolu konuları, mesleki deneyimlerle birlikte öğrencilerle paylaşıldı. Derse devam gereğini yerine getiren 86 öğrenci katılım sertifikası almaya hak kazanırken, yılsonu başarı ortalamasına göre 80 öğrenci ayrıca başarı sertifikası ile ödüllendirildi.

İİBF İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan öğrencilerden İsmail Cem Bingüller, katılım ve başarı sertifikalarını teslim alırken şunları söyledi: “İç denetim seminerleri dersi, alanın en önemli isimleriyle bizi bir araya getirerek bilgi, yetkinlik ve farkındalıklarımızın artmasını ve en önemlisi gerek denetim gerekse iş dünyası hakkında vizyonumuzun gelişmesini sağladı. Bu dersle bize katkı sağlayan üniversitemize, fakültemize, değerli hocamız Sezen Uludağ'a ve TİDE'ye teşekkür ediyorum.”

İİBF öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören “İç Denetim Seminerleri” dersinin gelecek dönemlerde de geliştirilerek devam etmesi öngörülüyor.