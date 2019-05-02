İİBF'de “Bağımsız Denetim 19” konferansı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Amfi 2'de gerçekleştirilen etkinlikte, bu yıl yeni bir uygulamaya yer verildi. Konferansa konuşmacı olarak EY Türkiye Denetim Müdürü Selvi Hardal, Merkezi Denetim Hizmetlerinden Sorumlu Direktör İlkay Alpkaya ve İnsan Kaynakları Uzmanı Merve Özdanış katıldı. Yapılan konferansın ardından daha önce belirlenen öğrencilere işe alım sınavı ve mülakatları gerçekleştirdi. Ayrıca konferansta, denetim mesleğinin tanıtımı yapıldı. Konuşmacılar öğrencilere hem şirket deneyimlerini hakkında hem de denetim sektöründeki kariyer olanakları hakkında bilgiler verdi.

“Başarılı olan öğrencilerimiz mezuniyetlerinin ardından yeni işlerine başlayacaklar”

Etkinlik hakkında bilgi veren İktisadi İdari Bilimler Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sezen Uludağ, “Konferans, günümüzün en prestijli mesleklerinden biri olan denetim mesleğinin tanıtımının yapılması ve öğrencilerimizde farkındalık yaratması açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla katılımcıların deneyimlerini paylaşmaları ve denetim sektöründeki olanakları anlatmaları öğrencilere yol gösteriyor. Bu önemli kariyer yolu hakkında bilgilenen öğrenciler, büyük bir ilgi ve merakla katılımcılara sorular yöneltiyor. Bu etkileşimli konferans, öğrencilerimizin kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri açısından da ayrıca önemli. Bunun yanı sıra, EY Türkiye bu yıl ilk kez işe alım sınav ve mülakatlarını etkinliğimiz kapsamında üniversitemizde gerçekleştirdi. Mezun olmaya hazırlan öğrencilerimize son derece önemli ve değerli bir fırsat sunuldu. Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan öğrencilerimiz mezuniyetlerinin ardından yeni işlerine başlayacaklar” dedi.