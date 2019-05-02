İİBF'de Kamu İhale Kurumu'nun yapısı hakkında konuşuldu

İİBF Dekanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Banu Başar, İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi Mehmet Atasever'in yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Sağlam: “Türkiye'deki kamu ihaleleri ciddi bir ekonomik büyüklüğe sahip”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Necdet Sağlam, “Bugün burada Kamu İhale Kurumu'yla ilgili bir konferans düzenledik. Bu konferans için Ankara'dan değerli dostumuz Mehmet Atasever geldi. Özellikle Kamu İhale Kurumu'ndaki uzmanlıklarla ve burada yapılan işlerle ilgili sorularınız varsa Mehmet Beye sormanızda mutlaka yarar var.” dedi. Devletteki bütün satın almaların Kamu İhale Yasası'na göre yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Sağlam, “Türkiye'deki kamu ihaleleri ciddi bir ekonomik büyüklüğe sahip. Buralarda ciddi anlamda bir iş imkânı da var. Bu iş imkânını sadece Kamu İhale Kurumu olarak da düşünmeyin. Bütün kamu kurumlarının içinde satın alma birimi vardır. Satın alma önemli bir iştir. Çünkü Türkiye'de, ticarette de bilirsiniz malı ilk önce satın aldığınızda kazanırsınız” şeklinde konuştu.

Mehmet Atasever: “Kamu ihale dendiğinde kamunun kaynağını anlamak gerekiyor”

Konferansta dinleyenlere Kamu İhale Kurumu'nun temel misyonu, teşkilat yapısı, görevleri, meslek personeli, kamu ihale uzmanının görevleri, kariyer fırsatları gibi konular hakkında bilgi veren Mehmet Atasever, “Bu organizasyon dolayısıyla bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Başta Necdet hocamız olmak üzere konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizi Kamu İhale Kurumu hakkında bilgilendirmeye ve kafanızda bir fikir oluşmasını sağlamaya çalışacağım” dedi.

Kamu ihale dendiğinde kamunun kaynağını anlamak gerektiğini belirten Atasever, “Yani normalde satın alma işlemlerini düşünmemiz gerekiyor. Hepimiz günlük hayatımızda bir tür satın alma işlemi gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla satın alıyoruz. Bu satın alma işlemini planlarken, daha düşük ücret ödemekle birlikte aldığımız ürünün de kaliteli olmasını istiyoruz. Biz bu duruma ekonomik ve verimli olması diyoruz” diye konuştu.