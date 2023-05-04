İKAF'23 görkemli açılış töreniyle başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'23) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla düzenlenen törenle başladı.

Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğini üstlendiği ve iki gün sürecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'23), Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa, CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve 19 paydaş üniversitenin rektörlerinin yanı sıra iş dünyasından çok sayıda isim ve öğrenciler katıldı.

“Dünyanın gittiği yönü gören, gideceği yönü ise öngören bir gençlikle beraberiz”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, fuarda öğrencilerle bir araya geldiği için çok memnun olduğunu dile getirdi. Bakan Dönmez, “Bugün burada 19 paydaş üniversitemizle beraber yüzlerce şirketimiz bir arada bulunacak. Gençlerin enerjisi ve dinamizmi olağanüstü bir atmosfer oluşturuyor Gençliğin heyecanını kelimelerle ifade etmek zor. Karşımda üreten, düşünen, tartışan, sorgulayan ve yeniliğe açık bir gençlik görüyorum. Günümüzde dünyaya yön veren en büyük güç, teknoloji. Bugün Türkiye müthiş bir teknoloji üretkenliği gösteriyor. Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisi ve merakı ile gelecekte daha çok teknoloji üreten bir ülke konumuna geleceğimize inanıyorum. Dünyanın gittiği yönü gören, gideceği yönü ise öngören gençlere sahibiz. Geleceğinizin aydınlık, enerjinizin hep bugünkü gibi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İKAF'a ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

Açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında İKAF'23'e ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İKAF'ın gençler için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“CBİKO koordinasyonunda düzenlenen bölgesel kariyer fuarları, gençlerimizin her birine yetenekli olduklarını hissettirmeyi hedefleyen, ülkemizin en önemli kariyer etkinlikleri arasındadır. Anadolu Üniversitesi olarak 19 paydaş üniversitemiz, Valiliğimiz, Eskişehir Sanayi Odamız, Eskişehir Ticaret Odamız ve birbirinden değerli özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın önemli katkıları ile İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı, İKAF'23'e bu yıl biz ev sahipliği yapıyoruz. Düzenlediğimiz geniş çaplı organizasyonla gençlerin, işverenlerle bire bir temas kurmasına fırsat sağlamaya odaklandık. Gençlerimiz için 100'ün üzerinde etkinliğin yer aldığı zengin bir etkinlik programı hazırladık. İKAF'23'ün ülkemizin aydınlık yarınları olan genç yeteneklerimize yeni ufuklar açmasını diliyorum”

“İKAF'23'de gençlerimizin heyecanına ve mutluluğuna ortak olacağız”

Açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında kariyer fuarlarının ülke istihdamı için önemli bir nitelik taşıdığını belirten Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, “Bugün bir yılı aşan önemli bir çalışmanın sonucu olarak İKAF23'de ülkemiz ve bölgemizin lider markalarını ve akademiden ilham alan konuşmacıları gençlerimizle bir araya getirerek onların heyecanına ve mutluluğuna ortak olacağız. Yetenek her yerde diyerek gençlerimizin geleceği için taşıdığımız heyecana ortak olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere tüm katılımcılarımıza ve İKAF'23 de emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

“Üniversitemizin vermiş olduğu destek sayesinde sektörle bir araya gelme imkânı buluyoruz”

İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisi İlkem Özdemir, İKAF öğrenci temsilcisi olarak öğrenciler adına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Gençlere inanan ve onları destekleyen herkese teşekkür ediyor, Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı 2023 İç Anadolu Kariyer Fuarı için tüm katılımcılara ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klarnet Beşlisi'nin sahne aldığı etkinlik İç Anadolu Kariyer Fuarı'na sponsor olan firmalara plaketlerinin takdimi ile devam etti. Ana sponsorlar olan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ETO Başkanı Metin Güler'e plaketleri Bakan Fatih Dönmez tarafından verildi. Platin sponsorlara plaketleri CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, altın sponsorlara Vali Erol Ayyıldız ve gümüş sponsorlara ise plaketlerini Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından takdim edildi. Plaket takdiminin ardından İKAF'23 için hazırladıkları sloganlarla ödüle hak kazanan öğrencilere ödülleri verildi. Törenin ardından Bakan Dönmez ve beraberindekiler fuar alanını gezdi. Programın sonunda İKAF'23'e dahil olan tüm paydaşların katılımıyla kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.