İKAF'23 için heyecanlı bekleyişte sona gelindi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'23) hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

4-5 Mayıs tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde Öğrenci Merkezi ve İletişim Bilimleri Fakültesinde düzenlenecek olan İKAF'23 kapsamında Türkiye'nin lider firma, kurum ve kuruluşları iş ve staj başvuruları almak, kariyer etkinlikleri gerçekleştirmek için öğrencilerle bir araya gelecek. Sektöründe lider firmalar, kamu kurum ve kuruluşları ile 300'ün üzerinde işveren İKAF'23'te öğrencilerle bir araya gelecek. İKAF'23, paydaş üniversiteler olan Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Bilecik Şeyh Edebali, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, Düzce, Eskişehir Osmangazi, Eskişehir Teknik, Gebze Teknik, Kocaeli, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji, Kütahya Dumlupınar, Kütahya Sağlık Bilimleri, Mudanya, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Sakarya, Yalova ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri başta olmak üzere Türkiye'nin tüm üniversite öğrenci ve mezunlarının katılımına açık olacak.

Öğrenci ve mezunları 100'ün üzerinde etkinlik bekliyor

İKAF'23, 4 Mayıs Perşembe günü Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak. Öğrenciler İKAF'23 süresince iş ve staj imkanlarının yanı sıra İletişim Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Merkezi başta olmak üzere Anadolu Üniversitesinin bütün salonlarında paneller, söyleşiler, mülakat simülasyonları, eğitimler, atölye çalışmaları, teknik geziler, film gösterimleri ile dolu dolu bir kariyer fuarı deneyimi yaşayacak. İKAF'23 kapsamında öğrenciler için Eti Maden Seyitgazi-Kırka Bor Tesisleri'ne teknik gezi düzenlenecek. Yine Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde, 'Bizim Yunus' dans gösterisi ve Kocaeli Üniversitesi tarafından da 'Göbekli Tepe' dans gösterisi seyirciyle buluşacak.

Fuara ve etkinliklere katılım için yetenekkapisi.org adresini ziyaret etmek yeterli

Fuara katılacak olan öğrenci ve mezunların öncelikle henüz üye olmamışlarsa Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği 'Yetenek Kapısı'na yetenekkapisi.org web adresinden üye olmaları gerekiyor. İKAF'23' etkinlik takvimine ulaşmak için ikaf.anadolu.edu.tr web adresine tıklanabilir.