İKAF'23'te katılımcıları birbirinden özel kültür ve sanat etkinlikleri bekliyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'23) kaliteli kültür ve sanat etkinlikleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. 4 ila 5 Mayıs tarihlerinde Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilecek söyleşi, film gösterimi, dans gösterileri İKAF katılımcılarını bekliyor olacak.

İKAF'23 çok yönlü bir fuar olarak öne çıkıyor. Gerçekleştirilecek birbirinden özel kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak 4 Mayıs Perşembe günü Sinema Anadolu'da saat 13.00'de Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun ‘Bağlılık Aslı' filminin, saat 16.00'da ise Yönetmen Derviş Zaim'in Flaş Bellek filminin gösterimi yapılacak. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonunda ise saat 20.00'de onlarca kez sahnelenen ve büyük beğeni toplayan Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezinin düzenlediği ‘Bizim Yunus' müzikali gerçekleştirilecek. Fotoğraf Sanatçısı Fikret Otyam tarafından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesine bağışlanan Özel Koleksiyon da Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak.

5 Mayıs Cuma günü ise İletişim Bilimleri Fakültesi Derslik E015'te düzenlenecek söyleşi programına Eğitmen Gökhan Sivaslı ‘Kent Tarımı, Dikey Tarım, Topraksız Tarım', Eğitmen Çiçek Aslan ‘Demo Arı Kovanı', sosyal medya fenomeni Merve Tan ‘Motivasyon Konuşması', sosyal medya fenomeni İlayda Altıntaş “Motivasyon Konuşması” ile konuk olacak. Aynı gün Sinema Anadolu'da saat 13.00'de Yönetmen Ali Özel'in Bozkır filminin, saat 16.00'da ise Yönetmen Fatih Özcan'ın Mavzer filminin gösterimi yapılacak. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda saat 20.00'de Kocaeli Üniversitesi Çağdaş Dans Topluluğu tarafından ‘Göbeklitepe'den İnsanlığın Doğuşu' dans gösterisi gerçekleştirilecek.