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İkamet soyguncuları yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, kentte son 1 ay içerisinde 4 farklı adreste meydana gelen 'İkametten Hırsızlık' olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen H.A., M.Ç. ve K.G. isimli şüpheliler dün yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler polis ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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