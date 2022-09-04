İki başkandan birlik ve beraberlik mesajı

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yasal görev sürelerinin Ekim 2022 tarihinde sona ermesi dolayısıyla, Eskişehir Sanayi Odası seçimlerinin, Eskişehir Yüksek Seçim Kurulu'ndan 4 Ekim 2022 Salı günü yapılmasına ilişkin karar alındığını ifade etti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, gerçekleşecek seçimlere ilişkin olarak Başkan Celalettin Kesikbaş ve ekibine başarı dileklerini iletti.

“Eğitimden ihracata kadar yükselen hizmet kalitesiyle sanayicilerimizin her zaman yanındayız”

Büyüyen, gelişen, yatırım, ihracat ve istihdamda Türkiye'nin önemli sanayi firmalarının çatı kuruluşu ESO'nun 4 yıl önce yenilenen vizyonuyla Türkiye'nin önemli marka odalarından biri haline geldiğini söyleyen Başkan Kesikbaş, “Önümüzdeki 4 yıl için odamız üyelerinin desteğini bekliyoruz. Eğitimden, ihracata kadar yükselen hizmet kalitesiyle sanayicilerimizin her zaman yanındayız. Tek liste halinde oluşacak Eskişehir Sanayi Odası Meclisimiz ve Meslek Komitelerimiz, Eskişehir Sanayisine yön verecek kıymetli sanayicilerimizden oluşacak” dedi.

“Celalettin Bey ve ekibine başarılar dileriz”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de yaptığı açıklamada, Celalettin Kesikbaş ve ekibine başarılar dileyerek, “Eskişehir'imiz coğrafi olarak stratejik bir konumda bulunmaktadır. Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin köklü bir sanayi geçmişi bulunmaktadır. Eskişehir Sanayi Odası yönetimi sanayimizin gelişimi için vizyoner çalışmalara imza atmış, Eskişehir sanayisini önemli bir noktaya taşımıştır. Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celalettin Kesikbaş ve yönetimi yeniden bu göreve taliptir. Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak uyum içerisinde çalıştığımız, Celalettin Bey'in yeniden adaylık sürecini destekliyoruz. Sayın Celalettin Kesikbaş ve ekibinin yanlarında olduğumuzu belirtir, başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.