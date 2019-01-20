İki Elin Sesi Var çocuk korosuna enstrüman bağışı

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na enstrüman bağışları devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için yapılan enstrüman bağışları projenin başarısına büyük katkılar sağlarken Türkiye'nin çeşitli noktalarından bağışlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi okurları tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan CUMOK, orkestra için bir adet viyolonsel bağışında bulundu. CUMOK Ankara Temsilcisi Necdet Özer tarafından bağışlanan viyolonseli Sinan Yörükel İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası yetkililerine teslim etti. CUMOK tarafından daha önce de farklı enstrümanların bağışı yapılmıştı. Sosyal bir proje olarak büyük beğeni toplayan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na, kurulduğu günden bu yana enstrüman bağışı gerçekleşiyor. Bağışlanan enstrümanlar da yüzlerce çocuğun müzik yaptığı İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın başarısına önemli katkılar sağlıyor.