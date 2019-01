“İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası” ayakta alkışlandı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Tepebaşı Belediyesi Meclis üyelerinin de katılım gösterdiği konser Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Orkestra şefliğini Can Gencer'in, koro şefliğini ise Derya İnanç'ın yaptığı konser, orkestra öğrencilerinden Melisa Yurtseven'in bestelediği Inspration isimli şarkı ile başlarken; daha sonra Do Re Mi, Hayat Sevince Güzel, Jingle Bells, Allegro, Old MacDonald, Petite Tango, Happy Blues, Chamambo ve Türk Marşı gibi eserler de beğeni topladı. Konserde ayrıca Derya İnanç'ın bestelediği “Hayat Tepebaşı'nda” isimli marş da seyircilerden uzun süre alkış aldı. İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu, Fevzi Çakmak Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Ulvi Cemal Erkin&Cemal Reşit Rey Orkestrası olarak bölümler halinde performanslar sergileyen orkestra, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

“Hiçbirini birbirinden ayırmadık”

Konser sonunda sahneye çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, orkestrada yer alan çocukların velilerine seslenerek, “Siz bize toprağı verdiniz, biz o toprağı ektik, biçtik, tohum ektik ve işte bu günlere geldik. Bakın, Venezuela dışında dünyada böyle bir senfoni ya da koro var, kıymetini çok iyi bilin. 2015'te, 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde, 40 çocuk ve 40 kemanla yola çıktık. Bugün merkezde 550 çocuğumuzla çalışıyoruz. Hiçbiri ne yetenek sınavından ne de başka bir şeyden geçti. Sen yapamazsın, sen zenginsin, sen fakirsin denmedi, herkes alındı. Çünkü burada önemli olan bu ekibi bir araya getirmekti” dedi.

“Çocuklarımız buraya geldiklerinde ayakları yere değmiyordu”

Konuşmasının devamında müzik yapan çocukların dünyaya bakış açısının değiştiğine dikkat çeken Başkan Ataç, “Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı sevgi ve saygıdır. Biz, ‘Her kesimden insanla bir araya geleceğiz ve büyük bir orkestra kuracağız' dedik. Şu çocuklarımızı görüyorsunuz, buraya geldiklerinde ayakları sandalyedeyken yere değmiyordu, şimdi hepsi büyüdü. Orkestranın en büyük hedefi bu, kendi elemanını kendisi yetiştirecek. Kendi hocasını kendisi yetiştirecek. Bugüne kadar emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara alkışla beraber dua da edin arkadaşlar” diye konuştu.

“Hem iyi müzik yapıyorlar, hem de geleceğe iyi yetişiyorlar”

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuksever bir belediye olduğunu dile getiren Ataç, “Dünyada insanların özendiği iki şey vardır; biri iyi lisan konuşabilmektir. Bir diğeri de güzel bir yere gittiğimizde, bir piyano, keman çalındığında, ‘Ah ben de çalabilseydim' dersiniz. Bu ikisi çok önemli. İşte, bu güzel çocuklar ikisini de yapıyorlar. Hem iyi müzik yapıyorlar, hem de geleceğe iyi yetişiyorlar. Bu çocukların belki hepsi müzisyen olmayacak ama bundan sonra dünyaya hep müzik gözüyle bakacak. İnsanı daha çok sevecek, toplumu daha çok sevecek, kimseyi ayırt etmeyecek. Bu çocukların geleceği bizim için çok önemli. Bakın, geçen sene 26 tanesi konservatuvarı kazandı, bu ciddi bir başarı. Burada emek veren hocalarımızın başarısıdır, siz ailelerin başarısıdır. Siz güvendiniz, bize gönderdiniz, biz de o çocukların dünyaya, ülkeye, şehrine bakışını ve vizyonunu değiştirmek için bu projeyi yapıyoruz. Yolunuz açık olsun arkadaşlar” diye iletti.