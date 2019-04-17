İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası çocukları konsere hazırlanıyor

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, ‘23 Nisan Çocuk Bayramı Konseri' hazırlıklarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek konserin hazırlıklarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Eğitmenler eşliğinde çalışmalarına devam eden öğrenciler, konserden dolayı büyük heyecan duyuyor. Eskişehirlileri konsere davet eden öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde müzik yapıyor olmaktan da büyük memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Konuyla ilgili orkestrada keman çalan İlke Eylül Köse, "Burada müzik öğrenmekten çok mutluyum. Büyük bir zevkle keman çalıyorum, sahnede kalabalık önünde müzik yapmak da çok heyecan verici. Herkesi konserimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci Sinem Nur Güngör ise "Müzikle uğraşmak beni çok rahatlatıyor. Burada farklı ve güzel bir ortam var. Sosyalleşmek için de mükemmel bir yer. 20 Nisan'da benim ilk konserim olacak ve çok heyecanlıyım. Bu güzel ortamın bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser programı 20 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. 15 TL'lik biletler, biletinial.com internet adresi üzerinden satışa sunulurken, konserden elde edilen gelir ise yine İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na aktarılacak.