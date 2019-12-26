İki Eylül Ortaokulu bir ilke imza attı

İki Eylül Ortaokulu'nda, Hayat Boyu öğrenme kapsamında velilere yönelik ilkyardım kursunu tamamlayan 35 veliye törenle sertifikaları dağıtıldı.

Törende konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Selma Kösemen Koç, "Okulumuz eğitim öğretimin yanı sıra yapmış olduğu sosyal faaliyetlerde de ilimizin öncü eğitim kurumlarından birisidir. Okulumuz akademik, sportif ve sosyal başarının yanında velileri de bilinçlendirici çalışmalar yapması bizi son derece mutlu ediyor. Hayat boyu eğitim kapsamında velilerimize Tepebaşı Halk Eğitim uzman öğretmenlerinin sunduğu 18 saatlik ilk yardım kursunu başarı ile bitirdiler. Bu kursun sonunda velilerimiz bilinçli ilk yardımla can kaybını önleyecek olmalarının sevincini yaşadıklarını belirttiler" dedi.

İlk yardım sertifikalarını Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, Şube Müdürleri Murat Aycan, Mehmet Kına ve İki Eylül Ortaokulu Müdürü Celal İrtekin dağıttılar.