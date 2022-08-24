İhlas Haber Ajansı

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İki gündür sokağa sızan su boşa akıyor

Eskişehir’de bir ara sokak üzerinde iki gündür yayılarak akan ve içme suyu şebeke patlağından geldiği tahmin edilen su toprağa karışıp israf oluyor.

Eskişehir'de bir ara sokak üzerinde iki gündür yayılarak akan ve içme suyu şebeke patlağından geldiği tahmin edilen su toprağa karışıp israf oluyor.


Odunpazarı İlçesi Çankaya Mahallesi Şehit Osman Genç Sokakta iki gündür akan ve çevreye yayıyan suya müdahale edilmiyor. Sokak üzerinde asfalt yola yayılan ve tam nereden sızdığı belli olmayan su boşa akıyor. Sızıntının içme suyu şebekesinden kaynaklı olduğu tahmin edilirken, kuraklığın gündemde olduğu bu günlerde yaşanan israf şaşırtıyor.

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