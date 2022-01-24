İki kamyonda 15 milyon adet makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 2 kamyonda bulunan 15 milyon adetten fazla kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile çalışma yaptı. Hangi koşullarda üretildiği belli olmayan kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait iki kamyonda yapılan aramalarda; 15 milyon 740 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.