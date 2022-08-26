İhlas Haber Ajansı

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İki şüpheli çalıntı motosiklet, ruhsatsız silah, fişek ve uyuşturucu ile yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda biri firarı 2 şüpheli, çalıntı motosiklet, ruhsatsız silah, fişek ve uyuşturucu ile birlikte yakalandıEskişehir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı tarihlerde yaptıkları çalışmalarda, 2 çalıntı motosiklet,1 ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda biri firarı 2 şüpheli, çalıntı motosiklet, ruhsatsız silah, fişek ve uyuşturucu ile birlikte yakalandı


Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı tarihlerde yaptıkları çalışmalarda, 2 çalıntı motosiklet,


1 ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili B.Y. ve E.Y. isimli 2 şüpheli yakalandı. Kesici Aletle Yaralama suçundan firari olduğu belirlenen şüphelilerden B.Y.'nin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı açıklandı.

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