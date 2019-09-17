İki yeni deneyimli kafenin resmi açılışı yapılacak

Kent halkının tüm kesimlerince benimsenen Deneyimli Kafeler, hizmete giren 2 yeni merkez ile birlikte 12 farklı noktada veriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin en sıcak projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler, şehir yaşamının ortasında vatandaşlar için sıcak bir durak ve mola noktası olmaya devam ediyor. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli Kafeler, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta dolup taşıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında hizmete açılan 12 adet Deneyimli Kafe ile vatandaşların komşuları ve sevdikleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği güzel mekanlar da kullanıma kazandırılmış oldu. Deneyimli kafelerde özellikle yaşça tecrübeli ve emekli vatandaşlar huzurlu bir ortamda çaylarını içerek vakit geçirebiliyor. Günlük gazetelerin ve internet erişimi imkanlarının sağlandığı kafelerde satranç, domino ve briç gibi çeşitli zeka oyunları da yer alıyor. Keyifli sohbetlerin merkezi haline gelen Deneyimli Kafeler, vatandaşlara hoş bir ortamda bir araya gelerek sosyalleşme imkanı sunarken, Tepebaşı sakinleri de bu hizmetlerden oldukça memnun. Vatandaşlar gün içinde boş vakitlerini bu merkezde okuyarak, sohbet ederek ve keyifli oyunlar oynayarak geçirdiklerini belirtiyor ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.

İki yeni Deneyimli Kafe açıldı

Öte yandan gün geçtikçe daha fazla talep gören Deneyimli Kafeler'in sayısı, hizmete giren 2 yeni merkez ile birlikte 12'ye yükseldi. Tepebaşı Belediyesi'nin yapımını tamamladığı ve hizmet vermeye başlayan Ahmet Bilek Deneyimli Kafe Ertuğrulgazi Mahallesi'nde (Çilem Caddesi Gündeş Sokak), Nasuh Akar Deneyimli Kafe ise Kumlubel Mahallesi'nde (Dizginler Sokak park içi) yer alıyor. Ahmet Bilek Deneyimli Kafe'nin resmi açılış töreni 20 Eylül Cuma günü saat 14.00'te, Nasuh Akar Deneyimli Kafe'nin resmi açılış töreni ise 7 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Ataç: “Tepebaşı'na çok yakışıyor”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Deneyimli Kafelerin Tepebaşına çok yakıştığını ve sayılarının artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek kaydederek “Tepebaşı Bölgemize 10 tane Deneyimli Kafe açtık. Bu kafeler kentimize çok yakıştı. Mahallelerimizde, insanlarımızın bir araya gelerek sosyalleştiği ve hoş bir şekilde vakit geçirebildiği bu mekanları Eskişehir halkı çok sevdi. Onlar sevdikçe bizler de yenilerini açıyoruz. Son olarak 2 Deneyimli Kafemiz daha hizmet verme aşamasına geldi. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz açılış törenleri ile mutluluğunu vatandaşlarımız ile paylaşacağız. Hemen her mahallemizden bu konuda istek alıyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde bu taleplere yanıt veriyoruz. Bu mekanlarda erkekler, kadınlar, çocuklar olmak üzere herkes hizmet alıyor. Deneyimli yurttaşlarımız gününü verimli ve keyifli bir biçimde bu noktalarda geçirebiliyor. Aynı zamanda mahalle sakinlerimiz özel günlerinde bu noktalarda törenler yapılabiliyor. Bizler de sık sık Deneyimli Kafelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, kucaklaşıyor ve sohbet ediyoruz. Onların mutluluğunu gördükçe, biz de mutlu oluyoruz. Bu güzel mekanların sayısını 12'ye çıkardığımız için sevinçliyiz. Diliyorum, gelecekte daha da çoğaltabiliriz. Yeni Deneyimli Kafelerimizin tüm Tepebaşı halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrulgazi ve Kumlubel Mahallesi'nde hizmete açılacak 2 Deneyimli Kafe'nin yanı sıra Yeşiltepe Mahallesi (Şehit Uzman Çavuş Gürsel Demir Deneyimli Kafe), Batıkent Mahallesi (Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe), Şeker Mahallesi (Emin Bektöre Deneyimli Kafe), Uluönder Mahallesi (Muammer Uludemir Deneyimli Kafe), Keskin Mahallesi, Aşağı Söğütönü Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Yukarı Söğütönü Mahallesi ve Yenibağlar Mahallesi'nde (Sinan Alağaç - Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe) olmak üzere 10 noktada Deneyimli Kafeler vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.