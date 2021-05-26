İki yıl önce çalınan motosiklet kovalamaca sonucu ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince 2 yıldır çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirilirken, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüsünün üzerinde tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Akarbaşı Mahallesi'nde plakasız olduğunu gördükleri bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Motosikletin şasi numarasından yapılan sorgulamada aracın 2 yıldır çalıntı olarak arandığı tespit edildi.

Tabancayı kaskın içine gizlemiş

Polis ekiplerince yakalanan motosiklet sürücüsü L.Ş.'nin elindeki kaskın içerisinde ise 1 adet şarjörü boş tabanca ele geçirildi. Kimlik sorgusunda aranmasının olduğu anlaşılan şüpheli L.Ş., üzerinden çıkan tabancayla birlikte işlemleri yapılmak üzere Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi. Çalıntı olduğu anlaşılan motosiklet ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.