İki yıllık emeklerini konserle taçlandırdılar

Anadolu Üniversitesi Salon 2003'te gerçekleştiren ve sanatseverlerin beğeniyle dinlediği konserde öğrencileriyle kanun çalan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölüm Başkanı Doç. Esra Berkman, henüz yeni bir bölüm olmalarına rağmen konser verecek aşamaya gelmelerinden dolayı memnun olduğunu belirtti. Türk Müziği Bölümü'nün 2017 yılında kurularak öğretim üyesi yeterliliklerini sağlamak suretiyle öğrenci almaya hak kazandığını söyleyen Doç. Berkman, “İlk yıl 9, ikinci yıl 12 öğrenci aldık. Şu anda da 21 öğrenciyle eğitim yapıyoruz. Bu akşamki konser ise makam müziği ve halk müziği öğrencilerinin sahne aldığı bir topluluk konseri olarak düzenlendi. İki yıllık bir sürecin ardından konser veriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu. Doç. Berkman, bu yıl da Türk Müziği bölümüne yetenek sınavıyla öğrenci almaya devam edileceğini ve ilgilenen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan duyuruları takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Konserde; kanunda Doç. Esra Berkman, udda Sevil Karesi, B. Yiğit Ünlüce ve Onurhan Tabak, neyde Deniz Aladağ, tamburda Yusuf Daşkın, kemanda Tamer Çakallı, bağlamada Çağatay Coşkun, Cafer Ağır, Can Gülcan yer alırken Mehmet Ali Çalışkan, Veysel Can Aktan, Esra Ünal, Zeynep Mısra Türker, Buket Keskin, Dilek Yavuz ve Bilal Can Beydüz hanende olarak performans sergiledi.

Ayrıca konserde; Kantemiroğlu'dan “Nevâ Peşrevi” (fahte usûlünde), Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi'den “Nevâ Kâr” (usûl değişmeli), Kutb'ün Nâyi Osman Dede'den “Bayati Saz Semâisi” (aksak semâi ve bileşik sofyan usullerinde), Süleyman Erguner'den “Bayati Niyâz Peşrevi” (düyek usulünde), Refik Ersan'dan “Nihâvend Peşrev” (hafif usulünde) ve “Nihâvend Saz Semâisi” (aksak semâi ve yürük semâi usullerinde), eserlerinin yanı sıra Bilecik-Söğüt yöresinden “Söğüdün Erenleri”, Kastamonu-Safranbolu yöresinden “Güvercin Uçuverdi”, Sivas-Şarkışla yöresinden “Ben Gidersem Sazım Sen Kal”, Kütahya yöresinden “Hisardan İnmem Diyor” ve İzmir yöresinden “Bir Ataş Ver Cigaramı Yakayım” türküleri seslendirildi.