İkinci el kitap satıcılarından öğrencilere ‘kitap okuma' tavsiyesi

Eskişehir'deki ikinci el kitap satıcıları, yaklaşan YKS öncesinde öğrencilerin sınavlarda başarılı olması için kitap alıp okumaları gerektiğini ifade ettiler.

Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrenciler Eskişehir'de bulunan ikinci el kitap satıcılarına yöneldi. Ortaokul ve lise öğrencileri okullarda kendileri için verilen kitapları almak için ikinci el satıcılarının yolunu tuttu. Satışlarla ilgili bilgi veren kitap satıcıları, öğrencilerin YKS'de başarılı olmaları için mutlaka kitap alıp okumalarını tavsiye ediyor. 8 yıldır kitapçıda çalıştığını belirten Özgür Özyürek, “Sepetteki kitaplarımız hiçbir zaman satışı yavaşlayan kitaplar değil ama asıl önemli olan dükkânın içinde bulunan kitapların ikinci elleri önemli. 2. el kitapları orta yaşın biraz üzerindeki vatandaşlar tercih ediyorlar. Gençler 2. elden ziyade sıfır kitapları tercih ediyor. Genellikle bizim 2. eldeki kitaplarımız çok belirgin zaten. Rafların önünde açık şekilde duran kitaplardır bunlar. Birkaç gün içinde de satılıyor. Ayrıca dükkânda yeri olmayan değerli 2. ellerin olduğu bir rafımız var. Orası da düzenli olarak yenileniyor” ifadelerini kullandı.

“İkinci el kitabı daha çok 30 yaş üstü alıyor”

Gençlerin pahalı olmasına rağmen sıfır kitaba yöneldiğini ifade eden Özyürek, “Çok çeşit kitaplar satılıyor. Tanınmış, popüler yazarların kitapları daha yoğun satılıyor. İkinci el kitap satışında kategori yapılamaz. Hiç tahmin etmediğiniz kitaplar satılıyor. İkinci el kitabın daha çok 30 yaş üzeri alıcısı oluyor. 30 yaş altının sıfır kitap isteği oluyor. Kitabın içindeki materyallerin olmasına dikkat ediyorlar. Daha pahalı olmasına rağmen sıfır kitapları satın alıyorlar. İkinci el kitapların içinde istedikleri materyaller olmadığı için sıfıra yöneliyorlar. Satış stratejisinden kaynaklı olarak gençler üzerinde etkili oluyor ama 30 yaş üzeri alıcılar bu tarz kriterleri göz önüne almıyorlar” dedi.

“Sınavlarda başarılı olmak için öğrencilerin okuması gerekli”

Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavlarda başarılı olmaları için kitap okumalarının gerekli olduğunu vurgulayarak, “Öğrenciler artık okul hayatlarında okumak zorundalar. Üniversite sınavları yaklaşıyor. Sınavlarda sorularla başa çıkmak mümkün değil. Okumak koşmak gibi bir şeydir. Ne kadar çok antrenman yaparsan o kadar hızlanırsın. Özel bir durumu yok bunun. Özellikle ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilere okuma listeleri geliyor. Öğrenciler sınavlara belli bir okuma düzeyiyle yaş alıyorlar geliyorlar. İçlerinden bazıları da okumayı sevmeyebiliyor. Sınavlarda başarılı olmak için öğrencilerin okuması gerekli. Okullarda öğrencilere okuma listeleri verilmesi okuma alışkanlığını giderek yükseltti. Bize gelip tavsiye de istiyorlar. Okuyan öğrencilere iyi liselere, üniversitelere gidiyorlar” diye konuştu.

“İkinci el kitap satın almanın sakıncası yok”

İkinci el kitap fiyatlarına da değinen Özgür Özyürek, bu tarz kitaplarda fiyat aralığının değişiklik gösterdiğini belirterek, “Kitapların fiyatları yüksek. Yaklaşık 5 liraya da kitaplar var, 90 liraya da kitaplar var. Kitabın sıfırı 180 lira ise ikinci el fiyatı 80-90 lira civarında oluyor. Fiyat söylemek biraz zor. İkinci el kitap fiyatları kitabın türüne, sayfa sayısına ve normal satış fiyatına da bağlı. Gençlerin kitap alıp okumasını hedefliyoruz. Sınavlarda başarılı olmak istiyorlarsa iyi bir kitap okuru olmalarını tavsiye ediyoruz. İstedikleri başarıları istiyorlarsa okumak şart. İlgilerini çeken bir türde okumaları gerekiyor. İkinci el kitap satın almanın sakıncaları da yok” şeklinde konuştu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıklamasına göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.