İkinci İnönü Zaferi'nin 101. yıl dönümünde şehitler anıldı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, İkinci İnönü Savaşı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle zafer yürüyüşü ve şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Cumhuriyet Meydanından Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'ne kadar yürüyüş yapıldı. İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve öğrencilerin katılım sağladığı yürüyüşün sonunda anma töreni yapıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dua okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ve çay ikramı yapıldı. İki gün sürecek etkinliğin ikinci gününde bando gösterisinin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

“Şehitlerimizin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyoruz”

İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, şehitlikte anma töreninde kürsü konuşması yaptı. Gençlerin vatan sevgisi ile yetişmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Kurt, “Rabbimiz Bakara suresinde buyuruyor ki ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, lakin siz bilmezsiniz' Biz de bu inancın sahipleri olarak, İnönü Şehitliğinde şehitlerimizin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyoruz. İnşallah bizlerle beraber kabirlerinde sevinçli olduklarını hissedebiliyoruz. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır'. Ben de yürekten inanıyorum ki İnönülü çocuklarımız ve gençlerimiz tamamen bu milli ve manevi değerlere bağlı olarak bu şuurlarla yetişecek. İnşallah gençler ilerleyen yıllarda da şehitliğimize, vatanımıza saygısını ve bağlılığını hiç yitirmeyecekler” dedi.

“Her gün ne kadar çok dua etsek de azdır”

Etkinliğin ikinci gününde hava şartları el verirse uçak gösterisi yapılacağını söyleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da, “Bu kutsal mekânda duygu dolu anlar yaşıyoruz. Bizim istikbalimiz için burada şehit olan nice kahraman şehitlerimize Fatiha okuyalım ve onlara saygı yürüyüşü yapalım, onları şad edelim. Ruhları şad olsun inşallah. Bizim şehitlerime sadece senenin bir günü değil her gün ne kadar çok dua etsek de azdır. Rabbim, bizlere onların şehadetine nasip eylesin. Bizleri onların şehadeti altında, doğru yürümeyi ve onlardan almış olduğumuz bu bayrağı gençlere devretmeyi ve taşımayı nasip eylesin” diye belirtti.