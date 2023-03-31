İkinci İnönü Zaferi'nin 102. yıl dönümünde şehitler anıldı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, İkinci İnönü Savaşı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle İnönü Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Programa, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirleri katıldı. Programda İlçe Müftülüğü tarafından milli mücadele şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Programda konuşan Başkan Bozkurt, "Bu mübarek ayda, bizim istikbalimiz için şehit düşen nice kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyorum, Ruhları şad olsun'' diye konuştu.

İki gün sürecek olan kutlama programı, ikinci gününde İlçe Cumhuriyet Meydanında yapılacak bando gösterisi, çelenk sunma töreni ile devam edecek.