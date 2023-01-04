İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İkinci şeride park etme problemi her geçen gün büyüyor

Eskişehir’de duyarsız sürücüler tarafından ikinci şeride park edilen araçlar trafik sıkışıklığına neden oluyor.

Eskişehir'de duyarsız sürücüler tarafından ikinci şeride park edilen araçlar trafik sıkışıklığına neden oluyor.


Kent merkezinde özellikle akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığının en büyük sebebi olarak görülen ikinci şeride araç park etme, her geçen gün daha büyük bir sorun haline geliyor. Günün her saatinde duyarsız sürücüler tarafından ana caddelerde ikinci şeride park edilen araçlar, trafiğin tek şeritten ilerlemesine neden oluyor. Tek şeridi Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretli park yeri olarak kapatılan caddeler, ikinci şeridin de duyarsız kişilerce tarafından işgal edilmesiyle araç sürücüleri için çileye dönüşüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.