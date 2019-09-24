İkiz doktorlar şifa dağıtıyor

7 yaşındayken aileleri ile birlikte Almanya'dan Türkiye'ye dönen ikiz kardeşler Hava ve Döndü, eğitim yıllarında hiç ayrılmadan okullarına devam etti. Üniversite sınavında da aynı bölümü kazanan ikiz kardeşler, 1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenime başladı. Başarılı iki kardeş, 2000 yılında okulu birincilik ve ikincilikle bitirdi. Okul sonrasında Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girerek yine aynı üniversitede iş hayatına başlayan ikiz kardeşler, burada öğretim üyeliği, yardımcı doçentlik, doçentlik ve son olarak da profesörlüğe yükselmeyi başardı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde başarılara imza atan iki kardeş, bugünlerde geleceğin doktorlarının yetişmesi için çabalıyor. Zorunlu hizmet nedeniyle bugüne kadar sadece 3 yıl ayrı kalan ikiz kardeşler, çocuklarını büyütürken de birbirlerine destek oluyor.

İkiz kardeşlerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hava Üsküdar Teke, ailesi ile birlikte 7 yaşındayken Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Prof. Dr. Teke, “O tarihten itibaren kardeşim ile birlikte okumaya devam ettik. Üniversiteyi ESOGÜ Tıp Fakültesinde tamamladık. Ardından iç hastalıkları ve hematoloji yan dalı eğitimimi de burada yaptım. Öğretim görevliliği, yardımcı doçentliği, doçentlik ve profesörlüğüm de Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaptım” dedi.

“Birçok arkadaşımız bu duruma imrenerek bakıyor"

İkizi ile eğitim yıllarının ardından iş hayatında da beraber olmalarını değerlendiren Teke, “Arkanızda devamlı bir kişinin olduğunu hissetmek güzel. Burada da hep beraberiz. Dışarıdan birçok arkadaş da bu duruma biraz imrenerek bakıyor. Gün içerisinde farklı bölümlerdeyiz ama yemeklerde bir araya geliyoruz. Bölüm olarak da birbirlerini ilgilendirdiği için hastalarla ilgili bilgi alışverişi bize olumlu yansıyor. Eşlerimiz de dayanışma içinde olduğumuz için bu durumdan memnun" diye konuştu.

“Okulu ben birinci kardeşim ikinci tamamladı”

İkiz kardeşlerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Döndü Üsküdar Cansu ise üniversiteye girişleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine başladık. 2000 yılında okulda derece ile mezun olduk. Ben birinci tamamlarken kardeşim de ikinci olarak okulu tamamladı. 2000 yılında girdiğimiz TUS ile ESOGÜ'nün İç Hastalıkları Bölümüne başladık. Dahiliye uzmanlığımızdan sonra, Hava hocamız hematoloji, ben de romatoloji yan dalına başladık. Hava hoca 2009 yılında hematoloji ben de 2010 yılında romatoloji uzmanlıklarını aldık. Bir o dönemde mecburi hizmetimizde ben Antalya'da, Hava hoca da Kayseri'de tamamladı. Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesine geri döndük. Ardından aramızda 3 aylık gibi bir süre ile doçentliğimizi aldık. Profesörlüğümüz arasında da sadece 2 ay var.”

“Fikir bazında uyuşmadığımız konular oluyor”

İkiz kardeşiyle sadece zorunlu hizmet için ayrılan Cansu, “İnsan biraz yoksunluğa giriyor. Üzülüyor. Geçici bir dönem olarak kabul ettiğinde, öyle düşünerek gitmiştik. Geri dönmeyi planlamıştık. 3 yıl da olsa insan ayrılınca biraz üzücü oluyor. Hasta bazında da, sosyal anlamda da ve çocuk yetiştirirken birbirimize destek olsak da bazen fikir bazında uyuşmadığımız konular da olabiliyor” dedi.