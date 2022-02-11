İklim çalışmaları için 50 kişi gönüllü oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği, “Tepebaşı İklim Sözcüleri” programına katılan 50 gönüllü, Tepebaşı İklim Sözcüsü olarak iklim çalışmalarında aktif rol üstlenecek.

Tepebaşı Belediyesi, insan ve çevre odaklı bir belediyecilik anlayışı ile kurum bünyesinde yürüttüğü iklim çalışmaları ve kurumsal yapılanması ile sürdürülebilir ve iklim dostu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İklim için daha güçlü bir ses haline gelmek için başlatılan “Tepebaşı İklim Sözcüleri” programı da iklim değişikliği konusunda kamuoyunda bilgi ve kapasitenin artırılması, savunuculuk çalışmaları yapılmasını amaçlıyor. Program ile iklim krizinde yol gösterebilir bilgi, beceri ve kararlılığa sahip, iklim krizi ve çevre konularına duyarlı, öğrenmeye ve öğrendiklerini paylaşmaya istekli, Eskişehir'de okuyan, ikamet eden veya çalışan herkesi yaşanabilir, sürdürülebilir ve sıfır karbonlu bir gelecek için bir olmaya, harekete geçmeye davet ederek “İklim Sözcüsü” başvurularını kabul etti.

Başvuru yapan 50 kişi, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı tanışma ve tanıtım toplantısı zoom üzerinden gerçekleştirildi ve 30 Mart tarihine kadar sürecek olan iklim akademi eğitimlerine de zoom üzerinden başlandı. Alanında uzman hocaların yer aldığı iklim akademi eğitimlerinin ilk aşaması olan “Ekolojik Okuryazarlık” Eğitimi, Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Formatörü /TÜRÇEV, Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi Eskişehir İl Koordinatörü Nadir Erdem tarafından gerçekleştirildi.

Ekolojinin temel ilkelerini kavrama, içinde yaşadığı çevreyi oluşturan canlı ve cansız varlıkların ve bunların arasındaki ilişkinin farkında olma, toprak, toprağın önemi ve toprak erozyonu konularında bilinç oluşturma, yeşil örtünün korunmasının erozyonu önlemedeki önemini anlama, su kaynaklarının korunmasının ve verimli kullanılmasının önemini kavrama, biyolojik çeşitliliğin önemini kavrama gibi birçok önemli konuların ele alındığı toplantı, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Eğitim programı 8 hafta sürecek

Programının ilerleyen aşamasında, topluma iklim bilinci kazandıracak eğitim ve etkinlikler düzenleyecek olan İklim Sözcüleri kapsamında eğitimler 8 hafta sürecek. Bundan sonraki eğitimler ise; İklim Değişikliği Nedir - Bilimsel Arka Planı, biyoçeşitlilik, enerji (enerji okuryazarlığı), tarım, kentler, gıda, küresel müzakereler ve ulusal politikalar, iklim adaleti atölyesi, iklim iletişim atölyesi, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma amaçları perspektifinden iklim değişikliği, Tepebaşı Belediyesi iklim çalışmaları ve SECAP (sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı) başlıkları ile devam edecek.

Programa katılan 50 gönüllü, Tepebaşı İklim Sözcüsü olarak iklim çalışmalarında aktif rol üstlenecek. Öte yandan online eğitim toplantıları, Tepebaşı Belediyesi'nin, “tepebasibld” adlı Youtube kanalından izlenebilecek.