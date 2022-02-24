İklim Sözcüleri 4'üncü Eğitimi: İklim ve Enerji

Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği, ‘Tepebaşı İklim Sözcüleri' programının dördüncü toplantısı Prof. Dr. Haydar Aras'ın katılımıyla ‘İklim ve Enerji (Enerji Okuryazarlık)' üzerine gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi, insan ve çevre odaklı bir belediyecilik anlayışı ile kurum bünyesinde yürüttüğü iklim çalışmaları ve kurumsal yapılanması ile sürdürülebilir ve iklim dostu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İklim için daha güçlü bir ses haline gelmek için başlatılan ‘Tepebaşı İklim Sözcüleri' programı da iklim değişikliği konusunda kamuoyunda bilgi ve kapasitenin artırılması, savunuculuk çalışmaları yapılmasını amaçlıyor. Program kapsamında gerçekleştirilen 4'üncü toplantıda ‘İklim ve Enerji (Enerji Okuryazarlık)' konusu ele alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haydar Aras tarafından gerçekleştirilen eğitimde, enerji ile ilgili temel kavramlar; tasarruf, verimlilik, sürdürülebilirlik ele alındı. Prof. Dr. Aras, programa gönüllü olarak katılan İklim Sözcüleri'nden gelen soruları da yanıtladı.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri İklim Sözcüleri programı kapsamında düzenlenen eğitimlerin; iklim değişikliği ve tarım, iklim değişikliği ve gıda, küresel müzakereler ve ulusal politikalar, iklim değişikliği ve kentler, iklim adaleti atölyesi, iklim iletişim atölyesi, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma amaçları perspektifinden iklim değişikliği, Tepebaşı Belediyesi iklim çalışmaları ve SECAP eğitim başlıklarıyla devam edeceğini bildirdi.