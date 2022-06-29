İl Başkanı Zihni Çalışkan'dan Bakan Dönmez'e ziyaret

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

Eskişehir'e ilişkin değerlendirmelerde bulunulan görüşmede Başkan Çalışkan, şehre ilişkin talep ve önerilerini Bakan Dönmez'e iletti.

“Çalışmalar son hızıyla devam ediyor”

Eskişehir'e yapılan her yatırım ve projenin takipçisi olduklarını kaydeden Başkan Çalışkan, doğalgaz olmayan dış ilçe kalmaması için çalışmalara son hızıyla devam edildiğini belirtti. Çalışkan, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile bir araya geldik. Günyüzü, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerimizde devam eden doğalgaz çalışmalarındaki son duruma dair bilgiler edinerek, şehrimize ilişkin yeni taleplerimizi ilettik. Bazı dış ilçelerimizde dağıtım hattına uzaklık ve coğrafi koşullar gibi zorlu şartlar olsa dahi hemşehrilerimizi doğalgaz konforuyla buluşturmak için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bakanımıza şehrimize ilişkin gösterdiği ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum” dedi.