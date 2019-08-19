İl dışından getirilen uyuşturucu satıcısının üzerinde ele geçirildi

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde şüpheli Enes A. yakalandı. Narkotik ekiplerinin şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda ise, toplam daralı 150 gram skunk ve 200 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yanda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan Enes A., emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.