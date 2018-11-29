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İl dışından kente uyuşturucu madde getiren şahıslar yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadelede sokak satıcılarına ve il dışından kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 4 şahıs yakalandı. Şüphelilerden yapılan aramalarda, 27,12 gram skunk, 1 adet kuru sıkı silah, 42 adet kuru sıkı mermisi ele geçirildi.


Öte yandan gözaltına alınan 4 şahıstan 3'üne uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan, 1 şüpheliye ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

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