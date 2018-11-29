İl dışından kente uyuşturucu madde getiren şahıslar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadelede sokak satıcılarına ve il dışından kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 4 şahıs yakalandı. Şüphelilerden yapılan aramalarda, 27,12 gram skunk, 1 adet kuru sıkı silah, 42 adet kuru sıkı mermisi ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 4 şahıstan 3'üne uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan, 1 şüpheliye ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.