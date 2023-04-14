İl Emniyet Müdürlüğü bayramda yolda olacak sürücüleri uyardı

Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde trafik yoğunluğunun artacağı öngören Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı tarafından özellikle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi, trafik güvenliği konusunda kamuoyunda farkındalığın arttırılması ve şehirlerarası yolculuklarda otobüslerle seyahat güvenliğinin sağlanması amacıyla otobüslerle güvenli seyahat filmi hazırladı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından özellikle bayramda yollarda olan sürücülerin aşırı hız yapmamaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanımından kaçınmaları ve emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri konusunda uyarlarda bulunuldu.